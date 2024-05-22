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Индия не собирается покупать зерно у России

В Индии заявили, что пока не планируют открывать рынок для импорта зерна из РФ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Индийский рынок пока остается закрытым для поставок зерна из России, сообщил посол Индии в РФ Винай Кумар. Его цитирует «Интерфакс».

Представитель азиатской страны подчеркнул, что сейчас государство нацелено в первую очередь на продажу собственной продукции за рубеж.

«Мы хотим экспортировать собственную пшеницу, Индия сама по себе — экспортер», — заявил Кумар.

При необходимости ограничения на импорт российского зерна будут отменены, однако пока такой необходимости нет, добавил спикер.

Вывоз российского зерна за период с 1 по 20 мая рухнул на 18% в годовом выражении, до 3,394 млн тонн зерна. При этом отгрузки пшеницы за период сократились на порядка 20% и составили 286 тыс. тонн.

До этого сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.

Ранее в России третий раз за месяц снизили оценку сбора пшеницы в 2024 году.

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