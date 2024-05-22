Верховная рада займется расследованием строительства укреплений и закупки БПЛА

В Верховной раде Украины создали депутатскую комиссию, задачей которой станет проверка целевого расходования бюджетных средств при строительстве укреплений в приграничных областях и закупках беспилотников для армии. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Парламент создал временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов», – написал Железняк.

По его словам, в состав новой комиссии вошли восемь представителей от пропрезидентской партии «Слуга народа» и по одному депутату от всех парламентских фракций и групп. Комиссия намерена изучить обстоятельства возведения защитных укреплений и проверить целевое использование выделенных на это средств. Также новый орган рассмотрит практику по передаче на баланс воинских частей БПЛА и проанализирует процесс формирования госзаказа на их производство.

До этого украинский пограничник рассказал, что фортификационные сооружения в приграничье под Харьковом не пригодны для нужд военных. По его словам, военнослужащим приходилось готовить инженерные сооружения, блиндажи и окопы из подручных средств.

Ранее боец ВСУ пожаловался что укрепления в Днепропетровской области плохо спланированы и сделаны «для картинки».