В Кремле отреагировали на решение ЕС изымать доходы от активов РФ

Россия считает решение Евросоюза об изъятии доходов от российских активов нарушением основ мировой финансовой и экономической системы, власти продолжат оценивать последствия этого решения и разработку ответных мер. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они понимают опасность принятия таких решений, поэтому пошли по урезанному варианту, который, при этом, также является экспроприацией и принимается в нарушение основ международной финансовой и экономической системы. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать последствия, а также разрабатывать ответные меры», — сказал официальный представитель Кремля.

21 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Решение по активам РФ добавлено в пакет экономических санкций ЕС против РФ. В нем, в частности, говорится, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для будущего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет Евросоюза. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее стало известно, что в ЕС отказались передавать РФ доходы от ее активов даже после снятия санкций.