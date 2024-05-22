Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на решение ЕС изымать доходы от активов РФ

Песков: РФ разработает ответ на решение ЕС изымать доходы от российских активов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия считает решение Евросоюза об изъятии доходов от российских активов нарушением основ мировой финансовой и экономической системы, власти продолжат оценивать последствия этого решения и разработку ответных мер. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они понимают опасность принятия таких решений, поэтому пошли по урезанному варианту, который, при этом, также является экспроприацией и принимается в нарушение основ международной финансовой и экономической системы. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать последствия, а также разрабатывать ответные меры», — сказал официальный представитель Кремля.

21 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Решение по активам РФ добавлено в пакет экономических санкций ЕС против РФ. В нем, в частности, говорится, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для будущего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет Евросоюза. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее стало известно, что в ЕС отказались передавать РФ доходы от ее активов даже после снятия санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами