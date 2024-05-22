Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии здоровья Фицо

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, который проходит лечение в больнице в городе Банска-Бистрица после совершенного на него покушения, остается стабильным. Об этом на пресс-конференции заявил глава МО и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк, передает ТАСС.

«Утром состояние премьера было стабильное», — отметил он.

22 мая Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила, что покушение на Фицо демонстрирует переход глобалистских тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору против оппонентов.

Пресс-служба СВР отметила, что поступающие данные говорят о том, что у руководства Соединенных Штатов и Европейского союза нарастает раздражение из-за объективных процессов изменения геополитических реалий и укрепления позиций национально ориентированных политических сил.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Словакия сотрудничает с другими странами по вопросу покушения на Фицо.