Стало известно, в каком месяце россияне активнее всего брали ипотеку

По данным «Группы Ренессанс Страхование», количество договоров ипотечного страхования в России в 2023 году увеличилось на 40,2% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в релизе компании. Копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Наибольший рост выдачи ипотеки наблюдался в декабре 2023 года — на 28,5% по сравнению со среднемесячным уровнем. Также активизация произошла в августе (+19,7%) и сентябре (+18,1%).

«Около 71% договоров ипотечного страхования в 2023 году включали в числе прочих рисков защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9% недвижимости, а 1,5% — титульного страхования от потери прав собственности на недвижимость. Такая разница объясняется тем, что в договор ипотечного страхования строящейся квартиры или дома защита недвижимости включается только после завершения строительства, а жизнь и здоровье заемщика застрахованы сразу», — сказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра.

Самый большой рост спроса на ипотеку отмечен в Тюмени (в 2,4 раза), Красноярске (в 2,1 раза), Челябинске (на 74%). В Москве рост составил 60%, в Екатеринбурге — 40%.

Самые высокие сборы по страховым договорам по ипотеке пришлись на Москву (49%), Санкт-Петербург (26%) и Казань(12%). Минимальная средняя стоимость «ипотечного» страхования в прошлом году была в Петрозаводске (41% от средней по стране), Саранске (44%), Ижевске (62%), Казани (64%) и Тольятти (66%).

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