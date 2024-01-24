Сбер объявил о старте конкурса «Цифровой марафон»

Сегодня развитие мира определяют информационные технологии, магистральным направлением которых стал искусственный интеллект (ИИ). Насколько россияне готовы к жизни в стремительно меняющемся мире, позволит проверить объявленный Сбером и «Школой 21» конкурс «Цифровой марафон». Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступивший в преддверии Дня студента в московском кампусе «Школы 21» с лекцией «Технологии и человек» и

давший старт всероссийскому конкурсу.

Герман Греф напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что внедрение ИИ во все сферы нашей жизни открывает новую главу человеческого существования. И чтобы не потеряться в этом новом мире нужно владеть определенным набором знаний и цифровых навыков.

Глава компании пояснил, что запущенный Сбером и «Школой 21» конкурс «Цифровой марафон» направлен на достижение целей, поставленных президентом РФ — это повышение цифровой грамотности населения, популяризация цифровых технологий, развитие цифровой экономики в России.

По словам Грефа, когда люди чувствуют, что находят на переднем крае развития технологий, это является самым мощным внутренним драйвером и мотивацией для того, чтобы трудиться без устали.

Глава Сбера подчеркнул, что изучение фундаментальных наук также сохраняет высокую значимость.

«Знание того, как работают сложные системы, никто не отменял. И гарантия вашего будущего — это, конечно, оставаться релевантными, понимать, как это все работает», — отметил Греф.

По его словам, слово «релевантность» сегодня самое главное для человека, каждой организации и любого государства. И важно найти ответ на вопрос: как оставаться релевантным в мире, который сегодня так быстро развивается?

Президент компании также рассказал, что конкурс «Цифровой марафон» позволяет проверить уровень своих цифровых навыков на разных уровнях — от обычных пользователей до профессиональных IТ-специалистов.

Принять участие в конкурсе может каждый житель страны старше 18 лет. Каждый участник сам выбирает подходящий уровень участия: «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт», от этого зависит сложность заданий конкурса и призы.

Задания подготовлены на основе экспертизы «Школы 21».

Греф уточнил, что инициатива Сбера по организации конкурса отвечает его новой стратегии развития компании, по которой технологии должны сделать мир более человечным.

Он напомнил, что в конце прошлого года наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую стратегию развития, которая основана на человекоцентричности.

«Мы должны за три года вплотную подойти к реализации этой задачи, когда будем понимать, знать нужды каждого клиента и становиться его помощником», — рассказал Греф.

Конкурс продлится до 29 июня, победители получат крупные денежные призы и ценные подарки от Сбера.