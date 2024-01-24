Эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России

Государственная поддержка птицефабрик поможет решить проблему с куриными яйцами в России. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его мнению, отрасли поможет развитие собственного производства, а не поставки готовой продукции из-за рубежа.

«Проблему надо было решать и можно еще решить путем увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца», — сказал Давлеев.

По его словам, важно инвестировать в глубокую переработку, а это без участия государства не все предприятия могут себе позволить. Рентабельность производства яиц достаточно низкая, отметил эксперт.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо отраслевой ассоциации «Росптицесоюз», адресованное Минсельхозу РФ, российским птицеводам необходима господдержка, чтобы увеличить производство куриного мяса и яиц.

Производители попросили субсидии на газификацию, водоснабжение и очистку воды, дороги и коммуникации для птицефабрик. Их строительство и ремонт нужно включить в программу возмещения части прямых понесенных затрат, считают авторы обращения.

Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма и заявил, что ведомство уже оказывает поддержку птицеводам. Объем финансирования российского сельского хозяйства по главным отраслевым программам в 2024 году составит 558,6 млрд рублей.

Ранее в Россию завезли новую партию куриных яиц из Турции.