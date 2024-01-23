Германский суд принял сторону Усманова по основаниям для европейских санкций

Решение земельного суд Гамбурга о некорректности утверждений в статье Forbes о связях Алишера Усманова с президентом России Владимиром Путиным ставит под вопрос обоснованность введения санкций Евросоюза против миллиардера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бизнесмена.

«Суд в Германии вынес знаковое решение в пользу Усманова о запрете утверждений, сделанных в его адрес американским [журналом] Forbes и ставших одним из ключевых элементов для обоснования введения против него санкций ЕС», — отметил представитель.

Решение было принято 19 января 2024 года. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова и запретил распространение не соответствующих истине данных из статьи.

При этом суд также счел дискредитацией бизнесмена информацию о том, что он владеет недвижимостью в Мюнхене.

«Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — отметил адвокат бизнесмена Йоахим Николаус Штайнхёфель.

Усманов подал иск в немецкий суд после того, как в феврале 2022 года Forbes опубликовал статью, в которой утверждалось, что бизнесмен «неоднократно выступал подставным лицом» Владимира Путина и «решал его деловые проблемы».

В августе 2023 года Усманов подал иск в конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar в порту Бремена. Тогда представитель миллиардера назвал такие действия силовиков попыткой запугивания и политическим преследованием.

Ранее российский миллиардер Алексей Мордашов обратился в Европейский суд из-за включения его в санкционный список.