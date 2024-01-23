Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германский суд принял сторону Усманова по основаниям для европейских санкций

Суд Гамбурга счел дискредитацией данные американского Forbes об Алишере Усманове

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Решение земельного суд Гамбурга о некорректности утверждений в статье Forbes о связях Алишера Усманова с президентом России Владимиром Путиным ставит под вопрос обоснованность введения санкций Евросоюза против миллиардера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бизнесмена.

«Суд в Германии вынес знаковое решение в пользу Усманова о запрете утверждений, сделанных в его адрес американским [журналом] Forbes и ставших одним из ключевых элементов для обоснования введения против него санкций ЕС», — отметил представитель.

Решение было принято 19 января 2024 года. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова и запретил распространение не соответствующих истине данных из статьи.

При этом суд также счел дискредитацией бизнесмена информацию о том, что он владеет недвижимостью в Мюнхене.

«Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — отметил адвокат бизнесмена Йоахим Николаус Штайнхёфель.

Усманов подал иск в немецкий суд после того, как в феврале 2022 года Forbes опубликовал статью, в которой утверждалось, что бизнесмен «неоднократно выступал подставным лицом» Владимира Путина и «решал его деловые проблемы».

В августе 2023 года Усманов подал иск в конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar в порту Бремена. Тогда представитель миллиардера назвал такие действия силовиков попыткой запугивания и политическим преследованием.

Ранее российский миллиардер Алексей Мордашов обратился в Европейский суд из-за включения его в санкционный список.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами