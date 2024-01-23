В Египте запустили строительство четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа»

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, церемония проходила по видеосвязи, Путин находился в ситуационном центре в Кремле. Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, символизирует начало строительства всего нового энергоблока.

Первая в Египте атомная станция находится в области Матрух на берегу Средиземного моря в 350 километрах от Каира. Главным проектировщиком и генеральным подрядчиком сооружения АЭС выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл проект строительства АЭС одним из флагманских для экономического сотрудничества двух стран.

До этого РИА Новости со ссылкой на финскую государственную энергетическую компанию Fortum сообщало, что на атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии возникла неисправность.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.