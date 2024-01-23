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Стало известно, как изменятся цены на бензин в России с 1 февраля

Эксперты спрогнозировали незначительный рост цен на бензин в России с 1 февраля

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Global Look Press

Стоимость бензина на российских заправках в феврале может вырасти, но незначительно. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные Life.

По оценкам экономиста Андрея Лободы, в начале следующего месяца литр бензина на российских АЗС будет стоить 55-55,5 рубля. Розничные цены вырастут вслед за оптовыми, считает эксперт.

Согласно прогнозу частного инвестора Федора Сидорова, стоимость топлива на заправках в ближайшие месяцы будет меняться в пределах 1,5-2 рубля за литр.

Глава направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский допустил, что цена бензина с 1 февраля может подняться на порядка 5%. При этом он подчеркнул, что у государства есть рычаги контроля и экспортерам невыгодно резко повышать цены на внутреннем рынке.

Производство бензина в РФ сократилось после аварии на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде в начале января. На этом фоне биржевые цены на бензин подскочили более чем на 12%.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяников не повышать стоимость топлива на АЗС.

Ранее сообщалось, что доходы госбюджета России от нефти и газа в 2023 году упали на 24% из-за санкций.

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