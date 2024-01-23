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В Кремле прокомментировали продление мер по обязательной продаже валютной выручки

Песков оценил продление мер по продаже валютной выручки экспортерами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение правительства о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами страны. Заявления прозвучали в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов насчет обязательной продажи валютной выручки, Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам.

«Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо. И микро, и макроэкономическая стабильность обеспечена, имеет фундамент, от которого можно отталкиваться», — сказал представитель Кремля.

23 января правительство РФ поддержало продление до конца 2024 года мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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