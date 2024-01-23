В МИД РФ посоветовали странам СНГ полностью перейти на расчеты в нацвалютах

Странам СНГ следует полностью перейти на нацвалюты в торговых расчетах, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, важно в экономической сфере обеспечить максимальный переход на расчеты в национальных валютах, на использование иных систем платежей, которые не подвержены угрозам», — заявил представитель министерства.

Участникам объединения приходится преодолевать «незаконные и нелегальные санкции», которые оказывают давление на все страны СНГ, добавил Панкин.

Во вторник, 23 января, в Минске пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей СНГ. На нем будет представлена концепция председательства РФ в содружестве в 2024 году.

Доля доллара и евро во внешней торговле России в 2023 году резко сократилась на фоне перехода на расчеты в нацвалютах. По последним данным, на американскую и европейскую валюту приходилось менее 30%, на рубль — 40%.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет расширять расчеты в нацвалютах, председательствуя в СНГ.

Ранее сообщалось, что остатки средств ФНБ в евро были обнулены.