Российские инвестиции в облигации США упали до минимума

Российские инвестиции в гособлигации США за ноябрь упали до $28 млн с $31 млн в октябре. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов США.

Согласно статистике, российский портфель в ноябре включал $25 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн в краткосрочных. Крупнейшим держателем долга США остается Япония с $1,128 трлн, на втором месте Китай с $782 млрд.

В 2022 году США ввели санкции против ЦБ РФ, запретив ему проводить транзакции с активами в Америке. В ноябре 2023-го ЦБ заявил, что не имеет американских казначейских облигаций.

При этом минфин США относит вложения к той стране, где находится финансовое учреждение, через которое совершена покупка. Реальное гражданство инвесторов может быть неизвестно.

До этого стало известно, что с начала сентября 2022 года Россия сократила свои вложения в американские государственные облигации в 2,5 раза, снизив объем с $73 млн до $28 млн. В настоящее время российские инвестиции в госдолг США состоят из $25 млн в долгосрочные и $3 млн в краткосрочные облигации. В этом контексте Япония, Китай и Великобритания остаются лидерами по объему вложений в американский госдолг, увеличивая свои позиции в 2023 году.

Ранее стало известно, сколько рабочих мест может появиться в РФ к 2030 году.