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Незнакомец со спущенными брюками преследовал женщину с ребенком в петербургском парке

В Петербурге мужчина преследовал женщину с ребенком в парке

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Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга женщину с ребенком преследовал эксгибиционист. Об этом сообщает портал «Патрульный Петербурга».

По словам жительницы Петербурга, инцидент произошел 11 июня, она прогуливалась с ребенком по парку на Бухарестской улице и заметила в кустах незнакомца, одетого в черное.

Мужчина выскочил перед матерью с ребенком и снял брюки. По словам женщины, злоумышленник восточной внешности преследовал их до гипермаркета, после чего скрылся. Проверку произошедшего проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина ворвался в студию танцев и оголился перед маленькими ученицами. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам отыскали предполагаемого преступника. Им оказался ранее не судимый 46-летний безработный местный житель. Мужчина признался в эксгибиционизме, его задержали. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.

Ранее в Татарстане пенсионер разделся на глазах у детей, чтобы окунуться в бассейне.

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