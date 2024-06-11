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На таможне в Литве задержали автомобиль с деталями оружия

Delfi: таможенники задержали автомобиль, предположительно, с деталями оружия

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Mindaugas Kulbis/AP

Таможенники Мядининкского дорожного поста задержали легковой автомобиль из Белоруссии, предположительно, с деталями оружия. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что автомобилем Jaguar управлял мужчина, имеющий гражданство России.

В ходе обыска внутри машины таможенники нашли 21 рукоятку оружия, пять регулируемых складных прикладов для автоматического оружия, девять тактических прикладов с регулируемой подушкой, а также 21 единицу направляющих для крепления специального оборудования к оружию.

До этого издание Delfi сообщало, что литовская таможня не дала вывезти два электромобиля Tesla Cybertruck из города Шальчининкай из-за антироссийских санкций.

Таможенники заподозрили, что автомобили могли быть вывезены в Россию, хотя знали, что они направляются в Белоруссию. Литовская таможня начала расследование по факту контрабанды и нарушения санкционного режима.

Ранее Литва ввела запрет на ввоз несколько видов продукции из Белоруссии и РФ.

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