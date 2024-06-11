Вратарь Песьяков о Мостовом: он словил волну хайпа

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением об экс-футболисте московского «Спартака» Александре Мостовом, заявив, что он поймал волну хайпа, передает «РБ Спорт».

«Раньше все обращались к Бубнову или к Ловчеву. Они давали много эмоций, всяких фразочек. Я думаю, Мостовой словил волну хайпа. Он понимает, что это востребовано, и пользуется этим», — сказал Песьяков.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой рассказал, что живет 30 лет на уколах.