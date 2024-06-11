Присяжные признали сына Байдена виновным

Суд присяжных штата Делавэр признал сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о хранении оружия. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Федеральное жюри признало Хантера виновным по всем трем предъявленным ему обвинениям в хранении огнестрельного оружия, заключив, что он нарушил законы, призванные помешать наркоманам владеть огнестрельным оружием.

Первая леди Джилл Байден прибыла в здание суда вскоре после оглашения приговора. При этом суд отложил рассмотрение дела.

Этот приговор стал первым случаем, когда ближайший родственник президента США был признан виновным в совершении преступления во время пребывания его отца на посту президента, хотя его преступления предшествовали пребыванию Джо Байдена на посту президента.

54-летний Хантер Байден обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками. Свою вину он не признал. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс. При этом CNN считает, что штраф будет меньше, так как сын президента впервые совершил преступление.

Ранее прокурор заявил, что сын Байдена отправлял фото наркотиков наркодилерам.