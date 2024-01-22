В России предложили ввести перерасчет за ошибочные начисления за ЖКХ

Представители ЛДПР в Государственной думе РФ предложили законопроект, который позволит пересмотреть начисления за жилищно-коммунальные услуги, если была допущена ошибка при расчете оплаты. Об этом пишет ТАСС.

Пересчет будет осуществляться только для добросовестных плательщиков и будет ограничен сроком в 90 дней до наступления срока оплаты. При этом разработчики проекта отметили, что Жилищный кодекс РФ не предусматривает ответственности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей за неверный расчет и увеличение платежей по истекшим периодам.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что многие семьи вынуждены тратить до трети своего бюджета на оплату ЖКХ, поэтому ресурсоснабжающие организации должны нести ответственность за свою работу и не перекладывать свои ошибки на граждан. Предложенный законопроект ограничит перерасчеты сроком в три месяца и не даст возможности поставщикам коммунальных услуг пересчитывать платежи задним числом по своему желанию.

До этого в правительстве сообщили о слишком быстрых темпах износа ЖКХ.

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