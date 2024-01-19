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Эксперт предрек рост стоимости аренды жилья в Подмосковье еще на 25%

Эксперт РАН Гатауллин: стоимость аренды жилья в Подмосковье вырастет еще на 25%

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Depositphotos

В 2024 году можно ожидать рост цен на аренду жилья в Подмосковье еще на 25%. Об этом в интервью РИАМО сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. По его словам, разрыв между стоимостью аренды и ежемесячным платежом по ипотеке будет постепенно сокращаться.

«На первое полугодие 2024-го трендом будет аренда, а не ипотека, и изменение возможно ближе к концу года», — предположил Гатауллин.

Он добавил, что дальнейшую динамику рынка определят объемы и таргетированность господдержки отрасли.

Накануне экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что после принятия закона о наделении ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотеки подавляющему большинству заемщиков станет сложнее получить жилищный кредит. Крупные банки начнут отклонять каждую вторую ипотечную заявку.

Ранее стало известно, где дешевле всего снять дом для зимней рыбалки в России.

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