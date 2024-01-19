Стало известно о позиции Турции по зерновой сделке

Турция не ведет каких-либо переговоров по альтернативам черноморской зерновой инициативе. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Он подчеркнул, что в самом начале обсуждений таких возможностей Турция сразу же указала, что неучастие любой из сторон несет в себе риски.

«Различные версии обсуждались. Мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, являются рискованными», — сказал источник.

Он отметил, что целью турецкой стороны является возобновление этой инициативы, но в ее первоначальном виде, «хоть это очень сложно в нынешних условиях».

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш признал, что восстанавливать зерновую сделку больше нет смысла.

Ранее Минсельхоз сообщил о незаинтересованности РФ в продлении зерновой сделки.