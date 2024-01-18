В России заработал беспошлинный ввоз куриного мяса

Министерство сельского хозяйства РФ разрешило ввоз в страну 18,5 тонн замороженного мяса кур в рамках установленной на 2024 год беспошлинной квоты объемом 140 тыс. тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на документ министерства.

Квота была утверждена правительством в конце декабря в целях стабилизации цен на внутреннем рынке за счет наращивания предложения.

По данным министерства, по состоянию на 18 января остаток льготной квоты составил 139 981,5 тонны. Таким образом, уже одобренный к ввозу объем импортного куриного мяса равен 18,5 тоннам.

Кроме того, за последние дни значительно выросли объемы заявок на ввоз продукции: если 17 января они составили 402 тонны, то 18 января — уже 4706 тонн. На прошлой неделе показатель был еще ниже и не превышал 225,98 тонн.

В начале января экономист Леонид Холод рассказал, что дефицит куриного мяса в российских магазинах временный и вызван неблагоприятной погодой в некоторых регионах. Он отмечает, что при сильных снегопадах доставка товаров становится затруднительной. Второй фактор — снижение спроса после новогодних праздников, когда торговые сети сознательно закупают меньше продуктов. Холод призывает подождать и ожидать нормализации ситуации.

Ранее яйца в России подешевели впервые за полгода.