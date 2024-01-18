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Посол Украины заявил, что Киев ведет переговоры для заключения новой зерновой сделки

Посол Украины Боднар: идут переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН

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Alexander Ermochenko/Reuters

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата. Его слова приводит Reuters.

«К сожалению, эта зерновая инициатива (зерновая сделка Украины с РФ и ООН — прим. ред.) на данный момент не функционирует, хотя продолжаются определенные переговоры по поиску формата возможной помощи Украине со стороны международных партнеров», — сказал дипломат на онлайн-брифинге.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, по которому должны были быть сняты ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие.

11 января 2024 года командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина начала переговоры со странами НАТО о привлечении их военных кораблей к сопровождению судов во временных коридорах, созданных Киевом после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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