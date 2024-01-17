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Россия и Казахстан договорились увеличить транзит нефти в Китай

Москва и Астана согласовали увеличение транзита нефти в КНР на 3 млн тонн

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Максим Богодвид/РИА Новости

Москва и Астана согласовали расширение транзита российской нефти по территории Казахстана в КНР до 10 млн тонн в год. Об этом говорится в документе, подписанном правительствами двух стран.

Согласно протоколу, вносятся изменения в седьмую статью соглашения о транзите нефти от 2013 года. Ранее был установлен объем в 7 млн тонн российской нефти, которую Казахстан может пропускать транзитом в Китай. Теперь эта цифра увеличена до 10 млн тонн.

Поставки будут осуществляться по существующим и вновь создаваемым нефтепроводам, в том числе по маршруту »ТуймазыОмск — Новосибирск-2» и направлению Атасу — Алашанькоу.

Кроме того, Казахстан получил возможность ежегодно направлять до 1 млн тонн собственной нефти и газового конденсата на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) транзитом через Россию. Поставки пойдут по маршруту «Атырау — Самара — Туймазы — Омск — Новосибирск-2 — Прииртышск — ПНХЗ».

В конце 2022 года правительство РФ одобрило продление до 2034 года соглашения с Казахстаном о транзите российской нефти через его территорию в объеме до 10 млн тонн в год. Прежнее соглашение действовало до 2024 года.

На прошлой неделе на Западе признали провал экономической изоляции России.

Ранее КТК возобновил работу нефтяного терминала на Черном море.

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