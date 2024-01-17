В ЦБ раскрыли причины снижения курса рубля в декабре

Снижение курса рубля в декабре прошлого года было вызвано рядом факторов — выкупом активов у нерезидентов, сезонным спросом на валюту и низкими ценами на нефть. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков регулятора за декабрь 2023 года.

Кратковременному ослаблению способствовала и экспирация фьючерсных контрактов, отмечается в обзоре.

До этого стало известно, что россияне в декабре купили валюты на рекордные 179 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары и евро. Это усилило дефицит «зеленой корзины» на рынке валютных свопов.

Тем не менее, по итогам месяца рубль ослаб лишь на 1% к доллару. Экспортеры активно продавали валютную выручку — их нетто-продажи выросли на 14% к ноябрю, до 588,2 млрд рублей.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не выступила на форуме «День финансиста» в Москве, вызвавшем вопросы о причинах. Центробанк отказался от комментариев, а пресс-секретарь президента РФ указал, что это личная информация поэтому ее не будут комментировать.

Ранее в Центробанке предупредили о новом способе телефонного мошенничества.