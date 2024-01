Суд выписал большие штрафы хостинговым компаниям за отсутствие филиалов в РФ

Таганский районный суд назначил оборотный штраф на общую сумму в 367,5 млн рублей одиннадцати хостинговым компаниям за то, что у них отсутствуют филиалы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мировой судья судебного участка № 422 признал виновными компании Amazon Web Services, Inc., HostGator.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC, DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc. и Hetzner Online GmbH по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 367 млн 580 тысяч 828 рублей», — указано в сообщении пресс-службы.

Роскомнадзор еще в сентябре 2023 года обязал указанные компании создать филиалы в России для того, чтобы помечать нарушителей законодательства. Поводом для ужесточения требований стало нарушение компаниями законодательства о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

До этого стало известно, что Роскомнадзор может оштрафовать компании, не подключившиеся к «Антифроду».

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.