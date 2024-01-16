В ВТБ предложили поддержать кредиторов по льготной ипотеке

Банк ВТБ предложил вернуть размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления банка Георгия Горшкова.

По его словам, ВТБ предлагает вернуть сниженный ранее размер субсидии банкам в рамках льготной ипотеки и сделать программу более адресной.

«Мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 п.п., до значения в 2,5 п.п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников», — пояснил Горшков.

Он предложил обратить внимание на категории населения, которым действительно нужна помощь при покупке квартиры, и таким образом сделать помощь более адресной.

До этого замминистра финансов Иван Чебесков заявлял, что Минфин России будет мониторить ситуацию на рынке льготной ипотеки, где банки после ужесточения условий программы стали вводить комиссии для застройщиков и работать только с аккредитованными партнерами.

Ранее ЦБ РФ в беседе с «Газетой.Ru» предрек охлаждение рынка ипотеки в России в 2024 году.