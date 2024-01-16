Финансист назвал три фактора для укрепления курса рубля

Сокращение импорта, увеличение продаж иностранной валюты российскими экспортерами и Центробанком РФ — три фактора, которые будут способствовать укреплению курса рубля в краткосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Ключевым драйвером укрепления рубля в краткосрочной перспективе остается сокращение импорта, традиционно происходящее в конце года. Это совпадает с активизацией экспортеров, возобновляющих после длинных праздничных выходных продажу валюты в рамках больших обязательств, которые были на них наложены осенью 2023 года. Дополнительную поддержку рублю оказывает предложение валюты со стороны ЦБ, которое увеличилось в том числе из-за возобновления операций по исполнению бюджетного правила», — сказал эксперт.

По его словам, на долгосрочном горизонте курс рубля может вернуться к ослаблению из-за неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка, которая наблюдается уже несколько месяцев. Это постепенно сокращает экспортную выручку, что накапливает отложенный негативный эффект влияния данного фактора на курс российской валюты, пояснил Бабин.

Весной 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 85-90 рублей, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

На торгах Мосбиржи во вторник американская валюта подешевела до 87,5 рублей впервые с июня прошлого года, европейская — до 95,3 рубля.

Ранее реальный эффективный курс рубля снизился более чем на 20%.