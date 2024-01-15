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Экономист спрогнозировал укрепление рубля на текущей неделе

Экономист Тимошенко: на текущей неделе курс доллара составит 86–88 рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

На текущей неделе следует ожидать укрепления рубля. Об этом в беседе с РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, на курс российской валюты влияют действия Минфина, а именно возвращение к продажам иностранных денежных единиц в рамках бюджетного правила.

«Поддержку национальной валюте оказали в том числе и сезонные факторы, продажа экспортерами валютной выручки, накопленной за новогодние каникулы. Валютные интервенции регулятора смогли переломить негативные факторы для рубля, в числе которых увеличившиеся расходы бюджета на вложения в экономику», — отметил Тимошенко.

Он добавил, что на фоне обострения политической обстановки в Йемене и возможных проблем в судоходстве в Красном море цены на нефть демонстрируют рост, что также положительно влияет на российскую валюту.

По прогнозам эксперта, курс доллара в период с 15 по 19 января составит 86-88 рублей, курс евро — 95-97 рублей.

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко накануне отмечала, что резкое снижение курса рубля в 2024-м маловероятно. Ее прогноз на этот год — 85-95 рублей за доллар.

Ранее в «БКС» назвали фактор резкого укрепления курса рубля.

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