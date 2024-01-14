«Газпром» обновил рекорд поставок по системе газоснабжения в России

Компания «Газпром» 13 января второй день подряд установила новый исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, сообщает холдинг в Telegram-канале.

«13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России», — говорится в публикации.

По данным компании, за сутки россиянам было поставлено 1 814,7 млн куб. м газа.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне и составил 1 788,3 млн куб. м газа.

Кроме этого, 12 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в КНР.По данным холдинга, на 2 января экспорт российского газа в Китай достиг 22,7 млрд кубометров. Это на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства «Газпрома» и в полтора раза опережает результаты прошедшего года (15,4 млрд куб. м).

Ранее «Газпром» зафиксировал падение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года.