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Аналитики зафиксировали замедление роста цен на российские новостройки

«Ъ»: в январе цены на новостройки в России почти не выросли — лишь на 1%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Рост цен на новостройки в России замедлился на фоне неопределенности с ипотечным кредитованием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

По данным экспертов, в январе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах выросла лишь на 1% по сравнению с декабрем. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, на замедление цен повлиял большой объем нового предложения. В декабре в Московском регионе стартовали продажи в 84 новых домах общей площадью 1,38 млн кв. метров.

«Это максимальный показатель за последние десять лет», — отметил эксперт.

Сильнее всего подорожали новостройки в Перми (+6,5% за месяц), Нижнем Новгороде (+2,7%) и Саратове (+4,4%). В Москве средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,1% и составила €4,8 тыс.

При этом спрос на первичное жилье был невысоким из-за праздников. По данным Avito, количество обращений покупателей сократилось на 28% по сравнению с декабрем.

Эксперты прогнозируют дальнейшую стабилизацию цен. По словам Попова, при низком спросе застройщики не будут повышать стоимость квартир. Однако в ближайшие месяцы на рынок может оказать давление перенос банками комиссий по льготным ипотекам на компании.

До этого стало известно, когда подешевеют квартиры в России.

Ранее в России заметно подорожала аренда квартир.

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