Эксперты назвали города с риском подорожания аренды квартир

Санкт-Петербург возглавил рейтинг среди городов-миллионников по уровню риска дальнейшего роста средних ставок аренды однокомнатных квартир. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Второе и третье место в рейтинге заняли Москва и Самара соответственно. При составлении рейтинга аналитики учитывали динамику изменения арендных ставок за последние три года, интерес к краткосрочной аренде и соотношение предложения жилья и спроса на рынке аренды.

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александра Иванова, в прошлом году наибольший рост средних ставок аренды однокомнатных квартир среди миллионников отмечен в Нижнем Новгороде, Челябинске, Петербурге, Волгограде и Перми.

В частности, в Санкт-Петербурге ставки выросли на 28,4%, однако даже с учетом этого они остаются примерно на 8% ниже уровня января 2023 года. При этом в городе периодически возникает дефицит доступного жилья для аренды, пишет издание.

В Москве за год рост цен на аренду составил 19,6%, но по сравнению с началом 2023 года ставки также на 5% ниже. В Самаре отставание от уровня двухлетней давности — 1,6%.

К наиболее «перегретым» рынкам эксперты отнесли Челябинск, Волгоград, Омск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Там за два года цены выросли на 30-57%. В этих городах в ближайшее время можно ожидать коррекции стоимости аренды.

В целом аналитики прогнозируют высокие риски дальнейшего удорожания аренды в крупных городах на 1-1,5% в месяц на фоне снижения доступности ипотеки. Это может подстегнуть спрос на долгосрочную аренду жилья.

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