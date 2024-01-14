Стало известно, насколько в РФ подорожали корпоративы

Стоимость проведения новогодних корпоративных вечеринок в ресторанах России в этом году увеличилась в среднем на 17%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса DocsInBox.

Аналитики проанализировали цены на продукты для популярных новогодних блюд в сезоне 2023/2024 года и сравнили их с прошлогодними данными. Сильнее всего подорожала мясная нарезка — на 39%. Набор продуктов для салата оливье вырос в цене на 17% и теперь стоит 364 рубля за кг. Еще дороже стала селедка под шубой — рост цен составил 19%, до 399 рублей за кг.

Отдельные позиции яиц для салатов выросли в цене более чем в 3 раза. Если в 2022 году яйцо С1 стоило 7 рублей, то сейчас его цена — 31 рубль, подсчитали аналитики сервиса.

Подорожали фруктовая и овощная нарезки — на 34% и 27% соответственно. Мясо для горячих блюд выросло в цене на 34%, а красная рыба — на 16%. Стоимость бутылки шампанского подскочила с 1400 до 1600 рублей. Меньше всего выросли в цене водка, хлеб и соки. А вот красная икра даже подешевела на 3% — с 2486 до 2479 рублей за 500 грамм.

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