Стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году

Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки более чем на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта РФ Виталия Савельева.

За 12 месяцев пассажиропоток отечественных авиаперевозчиков составил порядка 105 млн человек, что на 2 млн пассажиров превышает прогноз. За 2022 год было перевезено 95,2 млн человек.

Однако к допандемийным показателям вернуться пока не удалось. Для сравнения:

по итогам 2019-го пассажиропоток российских компаний составил 128 млн человек.

В 2022-м правительство РФ утвердило программу развития авиаотрасли до 2030 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на ее реализацию будет выделено более 770 млрд рублей. Средства направят на субсидирование внутренних рейсов и поддержку авиастроительной отрасли в стране.

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