Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрос россиян на жилье в ОАЭ резко вырос после спада

В декабре спрос на недвижимость в ОАЭ у россиян подскочил на 12,2%

close
100%
Depositphotos

Спрос россиян на покупку жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) резко вырос в декабре 2023 года после спада. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитического агентства Аgeeva Real Estate.

Как сообщает агентство, в последний месяц прошлого года интерес к недвижимости в ОАЭ увеличился на 12,2% по сравнению с ноябрем.

Это самый значительный рост с января 2023 года. Вместе с тем за весь год спрос россиян на покупку жилья в Эмиратах снизился на 24,7% по сравнению с 2022 годом. В декабре он был на 50,5% ниже, чем в конце 2022-го.

До этого эксперты отмечали, что российские покупатели стали чаще интересоваться более доступным жильем в Абу-Даби и других эмиратах. Это альтернатива более дорогому Дубаю.

В конце декабря стало известно, что интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости снизился на 32-45%, особенно в Турции (60–70%) и ОАЭ (25–30%). Средний размер сделки вырос на 23,5%, достигнув €247 тыс. в 2023 году. Это связано с уменьшением спроса после миграционного бума 2022 года из-за начала СВО и частичной мобилизации.

Ранее была названа доля релокантов, которые вернулись в Россию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами