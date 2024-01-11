Спрос россиян на жилье в ОАЭ резко вырос после спада

Спрос россиян на покупку жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) резко вырос в декабре 2023 года после спада. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитического агентства Аgeeva Real Estate.

Как сообщает агентство, в последний месяц прошлого года интерес к недвижимости в ОАЭ увеличился на 12,2% по сравнению с ноябрем.

Это самый значительный рост с января 2023 года. Вместе с тем за весь год спрос россиян на покупку жилья в Эмиратах снизился на 24,7% по сравнению с 2022 годом. В декабре он был на 50,5% ниже, чем в конце 2022-го.

До этого эксперты отмечали, что российские покупатели стали чаще интересоваться более доступным жильем в Абу-Даби и других эмиратах. Это альтернатива более дорогому Дубаю.

В конце декабря стало известно, что интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости снизился на 32-45%, особенно в Турции (60–70%) и ОАЭ (25–30%). Средний размер сделки вырос на 23,5%, достигнув €247 тыс. в 2023 году. Это связано с уменьшением спроса после миграционного бума 2022 года из-за начала СВО и частичной мобилизации.

Ранее была названа доля релокантов, которые вернулись в Россию.