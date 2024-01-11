Семья основателя Samsung продала акций на $2 млрд для уплаты части налога на наследство

Семья сына основателя южнокорейского бренда Samsung Ли Кун Хи продала акции на более $2 млрд для уплаты части налога на наследство. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На торги были выставлены 30 млн акций Samsung Electronics ($1,64 млрд), а также ценные бумаги Samsung SDS, строительной компании Samsung C&T и страховой Samsung Life Insurance ($405 млн). KEB Hana Bank продал бумаги от имени траста.

Ли Кун Хи владел $22,5 млрд и являлся самым богатым человеком Южной Кореи. Налог на оставленное им наследство оценивался более чем в $10 млрд.

В 2021 году родственники Ли Кун Хи продали несколько коллекционных картин, включая работы Пикассо и Моне, чтобы оплатить часть налога.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст задолжал налоговой службе более $1 млн.

До этого исполнитель лишился статуса миллиардера из-за разрыва контрактов о сотрудничестве с ним со стороны Adidas, Gap, Balenciaga и других брендов на фоне его антисемитских высказываний.