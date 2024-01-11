Курс доллара опустился до 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже 11 января опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря прошлого года. Это следует из данных торгов Московской биржи.

По данным биржи, к 9:55 мск американская валюта была на уровне 88,94 рубля, что оказалось меньше на 0,44%. В то же время курс евро снизился на 0,23% до 97,78 рубля, а юаня — до 12,396 рубля (-0,1%).

До этого аналитики «БКС Мир инвестиций» спрогнозировали, что в первую рабочую неделю января доллар будет стоить 89-91 рубль. По словам экспертов, курс российской валюты пока не будет сильно колебаться.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил «Газете.Ru», с чем связано начавшееся укрепление рубля.

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Ранее финансист назвал три риска для курса рубля.