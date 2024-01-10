Всемирный банк предупредил о замедлении глобальной экономики в третий раз подряд

Мировая экономика замедлится в третий раз подряд в 2024 году и движется к самому слабому пятилетию с начала 1990-х. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Главный экономист Всемирного банка (ВБ) Индермит Гилл отмечает, что, несмотря на успехи в снижении инфляции без глубокого финансового кризиса, глобальная экономика демонстрирует отстающие результаты.

Повышение процентных ставок центральными банками помогло взять инфляцию под контроль. В 2023 году она достигала 5,3%, а в текущем году, по прогнозам, снизится до 3,7%. Однако цены по-прежнему растут быстрее целевых показателей регуляторов, пишет WP.

Такие темпы экономического роста фактически гарантируют, что мировые лидеры не смогут выполнить цели в области развития к 2030 году, принятые в ООН. В 193 странах договорились ликвидировать крайнюю бедность, сократить выбросы парниковых газов и решить другие амбициозные задачи.

По данным ВБ, в четверти развивающихся стран население сейчас беднее, чем до пандемии. Авторы доклада констатируют, что 2020-е годы пока стали периодом невыполненных обещаний правительствами по достижению поставленных целей.

Экономисты ВБ ожидают, что США в 2024 году вырастут на 1,6%, что вдвое быстрее Европы и Японии. Китай, по прогнозам, увеличит ВВП на 4,5% по итогам года после 5,2% в 2023 году.

Накануне Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России.

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