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ЦБ России рекомендовал банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов

ЦБ РФ посоветовал банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор уточнил, что банки могут выявлять такие компании с помощью перечня организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также платформы «Знай своего клиента». При выявлении признаков подозрительных операций банкам следует отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года кредитная организация может расторгнуть с компанией договор банковского счета. Если клиенту присвоен также высокий уровень риска, ЦБ посоветовал банкам рассмотреть вопрос о повышении клиенту оценки риска.

«Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», — следует из сообщения.

По данным ЦБ, за январь – сентябрь 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, что стало историческим рекордом.

Ранее ЦБ дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег.

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