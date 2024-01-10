Российская нефтедобыча показала устойчивость к санкциям

Несмотря на санкции Запада, Россия в 2023 году могла установить новый постсоветский рекорд по бурению нефтяных скважин. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, за 11 месяцев 2023 года в РФ уже было пробурено 28,1 тыс. км скважин. Аналитики Kpler и московское консалтинговое агентство «Яков и партнеры», ожидают, что объем бурения превысит 30 тыс. км по итогам года.

Это свидетельствует об устойчивости российской нефтедобычи к ограничительным мерам, пишет издание. В прошлом году США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование. ЕС также ввел запрет на экспорт технологий для энергетической отрасли РФ. Несмотря на это, по данным исследовательской фирмы Rystad Energy, лишь 15% российского рынка бурения зависит от технологий «недружественных» стран.

Крупные западные сервисные компании, такие как Halliburton и Baker Hughes, продали свои подразделения в России, однако это почти не сказалось на объемах бурения. Эти активы в основном были выкуплены местным менеджментом, сохранившим наработанный годами опыт.

Высокие темпы бурения нужны для поддержания добычи на фоне истощения старых месторождений, отмечают эксперты. По данным Оксфордского института энергетических исследований, в 2023 году доля российских месторождений со сроком эксплуатации более 5 лет составляла 96%.

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