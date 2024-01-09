В США резко снизили прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Аналитики Bank of America снизили прогноз по ценам на нефть эталонной североморской марки Brent с $90 до $80 за баррель. Новую оценку в интервью Bloomberg озвучил глава отдела глобальных сырьевых товаров и деривативов BofA Global Research Франциско Бланш.

По его словам, причиной снижения прогноза стоимости нефти стали уменьшение спроса на нее, принявшее устойчивый характер, и заметный рост добычи в США, а также поставок из Ирана. Еще один фактор — скорое укрепление на рынке Венесуэлы.

В то же время прогноз банка выглядит одним из самых позитивных для нефти. Оценка Morgan Stanley предполагает $77 за баррель Brent, Citigroup — $75, а Goldman Sachs — $81 за баррель.

Цены на нефть Brent в понедельник утром опустились ниже $76 за баррель. Нефть подешевела после того, как Саудовская Аравия приняла решение снизить цены на марку Arab Light для всех покупателей на $1,5-2 за баррель. По данным лондонской биржи ICE на 16:52 мск, баррель Brent торгуется на уровне $77,73.

Ранее снижение цен на нефть назвали негативным фактором для курса рубля.