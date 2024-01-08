Минфин Германии заявил, что страна оплачивает 50% помощи Украине от ЕС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин оплачивает половину всей помощи Украине, которая направляется Киеву от Евросоюза. Об этом он сообщил во время своего выступления.

Остальным экономически сильным государствам ЕС, по его словам, необходимо прилагать больше усилий для помощи Украине, если она будет в этом нуждаться.

Во время своего выступления он также заявил, что санкции в отношении России привели к росту цен на энергоносители в страна-членах объединения.

Помимо этого, немецкая экономика сталкивается с проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае, а также повышения процентных ставок.

До этого сообщалось, что депутаты от нескольких германских партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, причем представители двух партий заявили о необходимости наносить удары по России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.