Госдолг США впервые превысил 34 триллиона

Государственный долг США впервые превысил $34 трлн. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Согласно последним сведениям, по состоянию на 2 января задолженность США составила $34,001 трлн. В сентябре госдолг был на триллион меньше. А всего за прошлый год государственный долг США возрос на $4 трлн.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что 2023 год станет худшим для американского доллара с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

До этого британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) представил прогноз, что Китай может выйти на первое место в мире по объемам ВВП, обогнав американскую экономику, не ранее 2037 года.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.