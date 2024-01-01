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Запрет G7 на импорт российских алмазов вступил в силу

Запрет стран G7 на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января

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Depositphotos

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Европейского союза из Российской Федерации. О соответствующем решении, направленном на ослабление российской экономики, G7 объявила в декабре 2023 года.

Также с 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» ограничат ввоз российских алмазов от 1 карата, которые были обработаны в третьих странах. При этом механизм проверки и сертификации необработанных алмазов в целях укрепления указанных мер намерены создать к 1 сентября 2024 года.

Кроме того, с 1 сентября текущего года страны ЕС перестанут импортировать синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием алмазов России весом от 0,5 карата.

Комментируя соответствующее решение G7, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что мировой рынок алмазов устойчивый. Он выразил уверенность в том, что российские алмазы найдут новые рынки сбыта.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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