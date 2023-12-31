«Газпром» сообщил об объемах транзита газа через Украину в ЕС

«Газпром» продолжает поставлять российский газ для европейских потребителей транзитом через территорию Украины. Об сообщает ТАСС.

По данным представителя «Газпрома», 31 декабря объем прокачки через газоизмерительную станцию «Суджа» составляет 40,2 млн кубометров в сутки.

При этом заявка российской компании на транзит через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. Накануне, 30 декабря, Газпром поставил в Европу через Украину 40,5 млн кубометров газа, сообщил представитель компании.

Ранее оператор украинской ГТС прогнозировал, что 31 декабря транзит российского газа через страну может составить около 40,5 млн кубометров. Таким образом, украинский маршрут остается единственным для доставки российского голубого топлива потребителям в Западной и Центральной Европе.

Поставки через «Северный поток» полностью прекращены, а топливо по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» идет в Турцию и на Балканы. Объем транзита через Украину сокращен с мая 2022 года, после того как Киев сообщил о невозможности прокачки из-за форс-мажора на компрессорной станции «Новопсков» в ЛНР. В Газпроме это объяснение не признали.

ЕС стал крупнейшим импортером российского СПГ в 2023 году, потратив на закупки более $6,6 млрд.

Ранее Европа продолжила наращивать добычу газа из подземных хранилищ.