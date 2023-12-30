Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине уточнили расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году

РБК: Минфин России увеличит расходы на экономику на 300 млрд рублей в 2024 году

close
100%
РИА «Новости»

Общие расходы федерального бюджета России в 2024 году по разделу «Национальная экономика» достигнут 4,2 трлн руб., расходы на оборону снизятся, пишет РБК со ссылкой на обновленный бюджет для граждан. Документ разместил Минфин РФ.

Минфин уточнил, что общие расходы на 2024 год по разделу «Национальная оборона» снизились на 397 млрд руб., до 10,38 трлн руб. При этом расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сократились на 103 млрд руб., до 3,29 трлн руб.

В министерстве отметили, что значительная часть ресурсов будет направлена на восстановление новых субъектов Российской Федерации.

Еще в ноябре Минфин сообщал, что на оборону и безопасность России в 2024 году пойдут 39% бюджета. Это 14,2 триллиона рублей.

В прошлом месяце Минфин раскрыл показатели дефицита бюджета за период с января по октябрь. Он составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. При этом в октябре федеральный бюджет был профицитным.

Ранее в Минфине рассказали, каким будет дефицит бюджета в 2024–2026 годах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами