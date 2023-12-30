В Минфине уточнили расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году

Общие расходы федерального бюджета России в 2024 году по разделу «Национальная экономика» достигнут 4,2 трлн руб., расходы на оборону снизятся, пишет РБК со ссылкой на обновленный бюджет для граждан. Документ разместил Минфин РФ.

Минфин уточнил, что общие расходы на 2024 год по разделу «Национальная оборона» снизились на 397 млрд руб., до 10,38 трлн руб. При этом расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сократились на 103 млрд руб., до 3,29 трлн руб.

В министерстве отметили, что значительная часть ресурсов будет направлена на восстановление новых субъектов Российской Федерации.

Еще в ноябре Минфин сообщал, что на оборону и безопасность России в 2024 году пойдут 39% бюджета. Это 14,2 триллиона рублей.

В прошлом месяце Минфин раскрыл показатели дефицита бюджета за период с января по октябрь. Он составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. При этом в октябре федеральный бюджет был профицитным.

Ранее в Минфине рассказали, каким будет дефицит бюджета в 2024–2026 годах.