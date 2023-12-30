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Сальдо рассказал об открытии промышленных предприятий в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области запустили 13 промышленных предприятий в 2023 году

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Херсонской области запустили 13 промышленных предприятий в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В 2023 году в регионе запущено 13 промышленных предприятий, главным образом в отраслях производства строительных материалов и пищевой промышленности. Один из крупнейших — асфальтобетонный завод в Геническом муниципальном округе, что производит за смену до 3,7 тыс. кубометров продукции», — написал он.

За это время в Херсонской области отремонтировали более 50 км улиц в пяти райцентрах, а также 110 км дорог регионального и межобластного значения. Как отметил Сальдо, первое, что делает Россия в новом регионе — «начинает строить и ремонтировать».

До этого Сальдо высказался и о части региона, который находится под контролем Украины. Сальдо заявил журналистам, что часть области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена и эта цель может быть достигнута в следующем году.

В ноябре глава Херсонской области отмечал, что в регионе сформированы все основные институты управления.

Ранее губернатор Херсонской области оценил туристический потенциал региона.

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