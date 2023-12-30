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Ряду регионов России могут предоставить квоту на экспорт консервов

Минэкономразвития предложило квоты на экспорт из ряда регионов РФ рыбных консервов

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минэкономразвития РФ предлагает ввести до конца 2024 года тарифные квоты на экспорт из ряда регионов РФ консервов из рыбы и морепродуктов, пока определены показатели для Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что данный проект предполагает установление тарифных квот на вывоз с территории отдельных субъектов РФ за пределы территории страны в государства, которые не являются членами Евразийского экономического союза, консервированной продукции из рыбы и морепродуктов.

Данную меру одобрили в рамках заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 22 ноября 2023 года, говорится в пояснительной записке.

До этого стало известно, что российские производители масла, мяса и консервов собираются увеличить поставки своей продукции за границу в этом году.

В Минпромторге отметили, что за рубежом российская продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному образованию.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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