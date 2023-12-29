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Активы миллиардера Клячина передадут государству

РБК: ключевые активы KR Properties миллиардера Клячина передадут государству

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Алексей Даничев/РИА Новости

Ключевые активы компании KR Properties миллиардера Александра Клячина передадут государству. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей бизнесмена.

Активы компании KR Properties были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. К ним относятся «Даниловская мануфактура», бизнес-центры «Вернадский» и «Авиатор», а также особняк на Смоленском бульваре площадью 13,4 тыс. кв. м на территории делового квартала «Красная Роза». При этом в его собственности останется сеть отелей Azimut.

Клячин был признан виновным по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов на сумму 192 млрд рублей.

До этого автодилер «Рольф» перешел под контроль государства. Основатель и собственник дилера, бывший депутат Госдумы и бизнесмен Сергей Петров назвал этот шаг «правовым беспределом». В дальнейшем «Рольф» могут продать с торгов другим дилерским холдингам уровня ГК «Авилон».

Ранее власти отчитались о перевыполнении плана приватизации в России в 16 раз.

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