Россиянам перечислили три риска при покупке квартир в 2024 году

Самый главный риск, который ждет россиян при покупке квартир в следующем году, — лишение права на получение льготной ипотеки. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он пояснил, что согласно вступившим с 23 декабря правилам, льготной ипотеки могут лишиться не только заемщик и созаемщик, но и поручитель. А повторная выдача кредита будет уже по более высокой ставке.

Второй риск — неверная оценка предстоящей долговой нагрузки. Он посоветовал грамотно посчитать возможность досрочного погашения ипотеки в случае, если кредит был взят по высокой ставке: только так можно уменьшить размер переплаты.

Третьим риском Зайцев назвал покупку квартиры на эмоциях. Сейчас к любой покупке недвижимости стоит относиться серьезно и рассматривать ее как инвестицию. Ликвидность — возможность продать квартиру быстро по выгодной цене — в среднесрочной перспективе выходит на первый план, уточнил риелтор.

По его прогнозам, заметного снижения цен на квартиры не предвидится. Поэтому покупать их следует в случае необходимости.

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