Лукашенко предложил строить белорусские торговые дома в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением строить подобные торговые центры с белорусской продукцией в городах России. Соответствующее заявление он сделал на открытии «Первого национального торгового дома» в Минске, передает агентство «БелТА».

«Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове. <...> И мы могли бы размещать там свои товары и продавать», — сказал глава государства.

Он указал, что россияне не против этого, особенно в Санкт-Петербурге.

По словам политика, реализация такой идеи целесообразна для того, чтобы разного рода «жулики» за полцены не перекупали товар, который затем продают в РФ.

«А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки. Должен быть (торговый) дом <...>. Простой, удобный дом построили, вывозите товар, продавайте», — отметил Лукашенко.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия заканчивают 2023 год с высокими макроэкономическими показателями, несмотря на санкционное давление Запада.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом».